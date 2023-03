Instagram show. Le scenografie, il set, gli ospiti contano ormai quanto la collezione

Un giro di centinaia di milioni per venti minuti di sfilata in cui tutto deve “essere postabile e memorabile”, come spiega Etienne Russo, il più importante creatore mondiale di eventi, che da poco ha scelto di vivere a Milano. “Un brand deve stamparsi nella testa di chi lo guarda”. E al contempo evitare accuse di footprint in-sostenibili. Spendendo quasi altrettanto per tentare di neutralizzare l’impatto ambientale mostruoso