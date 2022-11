Da Piero Manzoni alla mitica striscia Prada. Ricordo del grande architetto Pierluigi Cerri

Schivo fino al punto di dubitare che sia mai esistito, Pierluigi Cerri è stato un grande italiano e come sempre, per capirlo, occorre una parola francese: nonchalance. Non a caso il suo punto di riferimento è sempre stato Le Corbusier, di cui tradusse Verso una architettura insieme al suo compagno di studi Pierluigi Nicolin per Longanesi nel 1973.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE