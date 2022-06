La petite bande di Claudio Luti

Le conversazioni con Claudio Luti prendono sempre un’aria di vaghezza rilassata. Risponde sempre a tutto, anche ad argomenti relativamente antipatici per il momento che stiamo vivendo, come per esempio all’evidenza che entrare nel gruppo dei suoi designer di riferimento – una decina, gli stessi da vent’anni, che con il tempo sono diventati amici e con cui condivide serate e vacanze – sia parecchio difficile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE