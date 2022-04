La prima giornata fogliante della moda

x BPM-MODA Piero Scandellari con Mariarosaria Marchesano BPM-MODA Gabriella Di Salvo Carolina Alvarez Ossorio con Antonio Mancinelli Monica Provini, head of media and corporate identity Banco BPM con Ernesto Kieffer e Gianluca Natoli Paola Bulbarelli Mariarosaria Marchesano BPM-MODA Domenico De Angelis condirettore generale Banco BPM - Copia Antonio Mancinelli Stefano Cingolani BPM-MODA Riccardo Satragno, Domenico De Angelis e Massimo Marenghi di Banco BPM.JPG Dario Minutella principal di Kearney BPM-MODA Piero Scandellari presidente Centergross BPM-MODA Luigi Greppi Zamasport BPM-MODA Micaela Le Divelec Lemmi BPM-MODA Federico Giglio BPM-MODA Micaela Le Divelec Lemmi BPM-MODA Maurizio Crippa BPM-MODA Maurizio Crippa con il viceministro Gilberto Pichetto Fratin BPM-MODA 23 Claudio Marenzi BPM-MODA Federico Giglio intervistato da Paola Bulbarelli BPM-MODA Ercole Botto Poala con Stefano Cingolani BPM-MODA Dario Minutella con Ugo Bertone bis BPM-MODA Carlo Capasa e Fabiana Giacomotti BPM-MODA 22 Claudio Marenzi con Stefano Cingolani.JPG BPM-MODA Antonio Franceschini CNA con Paola Bulbarelli BPM-MODA 14 Mariella Enoc 1 di 28

A Palazzo Bellini, grandiosa sede di Banco BPM a Novara, eravamo al limite massimo consentito il 31 marzo, nell'ultima giornata di restrizioni (piccolo sacrificio per mantenere inalterata la data di uscita del "Foglio della Moda" nel suo primo compleanno, il 1 Aprile). Però ci sono stati moltissimi collegamenti, fra le istituzioni, della politica e della moda, e delle accademie e della scuola, per lo streaming della prima giornata fogliante della moda.

"The sustainable road to fashion. Logistic and omnichannel distribution in a new world", sviluppata dal Foglio della Moda con Banco BPM, è stata un momento di confronto su un tema rilevantissimo non solo per il momento congiunturale, ma per il futuro stesso della moda. A supportare l'incontro, una ricerca esclusiva di Kearney condotta su un panel di 30 top manager di altrettante aziende del lusso italiano e mondiale, attorno al tema della logistica e delle innovazioni tecnologiche che le aziende intendono adottare per superare il periodo.

A introdurlo, un messaggio programmatico di Mariella Enoc, che non ha potuto raggiungerci perché da presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in queste settimane ha priorità purtroppo diverse, ma resta legatissima alla sua città e al ruolo di presidente di Confindustria Piemonte che ha ricoperto a lungo. Un grazie anche al viceministro Gilberto Pichetto Fratin, che al vicedirettore Maurizio Crippa ha lasciato intendere come a certi settori sia chiesto di cavarsela da soli e che l'epoca degli aiuti a pioggia è decisamente finita.

Come la moda sappia e possa reagire è stato argomento di discussione per il presidente della Camera Nazionale della Moda Carlo Capasa (molte iniziative con organismi internazionali e con Bruxelles sulla sostenibilità), per il vicepresidente di Confindustria Moda Ercole Botto Poala (la transizione da fare è tecnologica, con i risparmi sui trasporti non si va molto lontano, in ogni senso, e va fatta tutti insieme), per Claudio Marenzi, presidente di Herno (se sostenibilità e dunque maggiori costi deve essere, insieme con i margini vanno rivisti i parametri delle valutazioni degli analisti), e ancora per Federico Giglio, che sta estendendo la sfera di influenza del business e-commerce di famiglia in chiave ecologica, per i vertici di Ecoalf, leader del settore, per il fund raiser e manager Filippo Cavalli.

E ancora si è parlato di investimenti sostenibili, nel recupero di aree dismesse come poli di informazione e istruzione con Luigi Greppi, figlio del fondatore di Zamasport Paolo, di organizzazione con la consulente di impresa Micaela Le Divelec Lemmi, di pronto moda in filiera cortissima con il presidente di Centergross Piero Scandellari. Interviste a cura dei collaboratori del Foglio della Moda e del Foglio: Ugo Bertone, Paola Bulbarelli, Stefano Cingolani, Antonio Mancinelli, Mariarosaria Marchesano. Grande supporto tecnico, ma anche affettuoso, da parte di Kering, che a Novara ha aperto da due anni il più grande centro logistico europeo della moda.

Per gli appassionati d'arte, invece, visita allo splendido palazzo Bellini. Molti sono arrivati a Novara in auto condividendo i transfer: ne sono nate amicizie e progetti, evviva. Questo è fare community.