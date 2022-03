Dal lusso all'arte. Il Metaverso di Dior è a Parigi, ed è tutt'altro che virtuale

Insieme con gli arredi di Leproust e di Eames e con un grande dipinto di Joe Bradley esposto all’entrata, la Suite Dior di 30 Avenue Montaigne conserva un Renoir appartenuto al fondatore che, prima di cambiare lo stile e i desideri di moda delle donne avide di bellezza e di sogno dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale era stato un entusiasta, acutissimo e sfortunato gallerista d’arte. L’appartamento privato, affacciato su un giardino pensile di rose e meli in onore della Normandia di origine di Christian Dior, rivestito di legno d’acero, mica, onice, a tratti di pelli e piume, che l’architetto Peter Marino ha composto su una tavolozza di colori legati alla storia della maison come il grigio argento e il beige, è prenotabile per una notte e infatti è già molto prenotato anche per l’anno prossimo da clienti che provengono dalla Germania, dagli Stati Uniti, dal Ghana come dall’Egitto (una coppia di Dusseldorf ha scelto di trascorrervi l’anniversario di matrimonio). Nella più eccentrica e lussuosa delle possibili “notti al museo” del mondo, offre insieme con sei assistenti, cuoco compreso, le chiavi d’accesso al complesso di diecimila metri quadrati al 30 di Avenue Montaigne che, fra boutique, museo, gioielleria, ristoranti, archivio, atelier di sartoria e di gioielleria per la prima volta riuniti, accorpa la tradizione, la storia, l’attualità, e certamente il futuro della maison fondata nel 1946 da Christian Dior.

