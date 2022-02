L'eredità difficile delle grandi dive. La riflessione con Maurizio Galante

Nel 2020, un ironico destino ha ordito una trappola contro Andrew Bolton, curatore del Costume Institute al MET di New York, che ogni anno sceglie il tema della mostra da cui prende origine anche il celeberrimo Met Ball, il gran ballo inaugurale organizzato da Anna Wintour che, ahinoi, ormai pare più adatto al gossip - “ma come s’è conciata?” – che allo standing sociologico a cui aspira. Nell’anno in cui il tempo si è fermato, Bolton ha scelto di intitolare la mostra Fashion and Duration, per esplorare come gli abiti generino associazioni che confondono passato, presente e futuro (da maggio è stata poi rimandata a novembre, ma in modalità molto sottotono). Punto di partenza: l’utilizzo del concetto di durée concepito dal filosofo Henri Bergson, secondo il quale “la durata è la stoffa stessa della realtà”, idea che fece storcere il naso agli storici e a chi confidava nelle magnifiche sorti e progressive: detestarono l’idea di una temporalità interiore, impossibile da misurare, in cui tutto si sovrappone nella liquidità della coscienza e non svanisce nel nulla, ma si accumula ed è indivisibile. Poteva andare storto agli intellò dell’epoca, ma è una definizione perfetta per quell’espressione della creatività umana che, con il tempo, forse intrattiene la relazione più controversa: la moda. Da cui, chiacchierata necessaria con chi, in questo tempo bergsoniano, sincretico, si muove con abilità massima e grazia schiva, Maurizio Galante.

