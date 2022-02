Cosa c'è nel Foglio della moda di febbraio

Un numero sulla nuova percezione del tempo nella moda. Dal punto di vista produttivo (si torna in Europa, e McKinsey conferma), commerciale (quali sono i nuovi tempi del desiderio), storico (che cosa vale la pena tenere e che cosa no?), di stile (ecco a che cosa serve la couture appena andata in scena a Parigi: a ricordarci chi siamo davvero). Scrive l'editoriale Federico Marchetti, ideatore dell'e-commerce come lo conosciamo oggi e ora partner del principe di Galles. Di tempo e virtualità percettiva discutono Giovanni Audiffredi con il prof Andrea Pinotti che sta lavorando a un progetto europeo, e di tempi nuovi della couture Maurizio Galante, che realizzò molti abiti per Valentina Cortese, a inizio marzo all'asta. C'è inoltre un'anticipazioni dal nuovo saggio di Mario Morcellini, l'uomo a cui dobbiamo i corsi di comunicazione in Italia, e lungo excursus sui tempi nuovi di Sanremo, ricco di retroscena.