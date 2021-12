Cosa c'è nel foglio della moda di dicembre

Il due dicembre, come ogni primo giovedì del mese, in allegato con il Foglio trovate il mensile dedicato al mondo della moda a cura di Fabiana Giacomotti, che ci racconta quali temi tratterà questo numero

Dicembre è il mese della prima della Scala. E di questo, ma non solo di questo evento, parlerà Il Foglio della moda di dicembre. Nel nono appuntamento con il mensile, a cura di Fabiana Giacomotti, che racconta il mondo della moda, ci sono tutti i segreti del Macbeth che inaugurerà la stagione del teatro milanese per eccellenza. E poi tutti i retroscena e le sciatteria di House of Gucci, interviste e disegni esclusive e il lancio del primo Osservatorio sulla presenza social del lusso.