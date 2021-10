La regola del trecento

“Inizio a non tollerare più la parola sostenibilità: è un termine-slogan di cui nessuno più, ormai, riesce a definire confini e significato: io non vedo come un traguardo, non lo è mai stato per me. La mia non è mai stata una questione di scelta, ma di responsabilità”. Maria Sole Ferragamo preferisce di gran lunga il concetto di “bellezza” nella concezione platonica: «Il bello è lo splendore del vero». Molte altre citazioni, tutte edificanti («la bellezza educa al bene») verranno snocciolate durante la conversazione con una delle eredi della dinastia italiana di moda celebre soprattutto per gli accessori in pelle e i foulard in seta, fondata nel 1927 dal nonno Salvatore. Lei non lo ha conosciuto ma ci si si sente connessa dalla stessa missione salvifica: «Realizzo gioielli con gli scarti di lavorazione della nostra maison, lui raggiunse il successo durante l’autarchia con il sandalo “Invisibile”, connesso al piede dagli impercettibili fili delle lenze da pesca o le “Rainbow”, le prime calzature con plateau del XX secolo, realizzato in sughero dipinto nei colori dell’arcobaleno. Lavorando con quello che aveva a disposizione, aveva già anticipato la tendenza dell’upcycling, cioè rendere preziosi materiali di recupero con dosi massicce di tecnica e creatività».

