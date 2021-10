Mai nato, mai davvero morto

La moda produce talmente tanto che il riutilizzo dell’esistente sarebbe l’unico modo per renderla vagamente etica, al di là di greenwashing e facili proclami. Eppure, nel bricolage del riuso, che oggi si chiama upcycling ma che pur sempre conserva un che di pauperistico, rimane qualcosa di profondamente disturbante per il sentire comune: gli abiti smessi, fatti a pezzi, trasformati, rimessi insieme, in genere non invogliano affatto, troppo simili come appaiono a quelli ceduti a titolo caritatevole ai bisognosi. O forse no? Il riciclo mantiene vivo lo spirito della ribellione, ecco; è una celebrazione delle proverbiali pezze al culo, e non a caso origina nella cultura britannica del make, do, mend di ascendenza punk e post punk, come promosso dai pionieri Christopher Nemeth e Judy Blame.

