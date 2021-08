Cosa sta accadendo all'editoria della moda? Rivoluzioni in corso e nuove sfide

Le testate si fondono e i brand diventano editori. Chi ha capito si è già riposizionato.E gli altri? Quale futuro per questo settore? Fabiana Giacomotti ne parla con Giacomo Moletto, country manager Hearst Italia e ceo Hearst Europe

Nel numero di agosto del Foglio della moda, il mensile a cura di Fabiana Giacomotti che trovate in edicola in allegato con il quotidiano, potrete leggere un lungo girotondo di opinioni sulla situazione nella quale versa l'editoria di moda in Italia e nel mondo. Perché se è vero che quotidiani, periodici, radio e tv stanno cambiando, quelli che trattano questo mondo stanno anticipando tendenze che dovranno affrontare tutti gli altri media nei prossimi anni.

Fabiana Giacomotti ne ha parlato con il country manager Hearst Italia e ceo Hearst Europe Giacomo Moletto