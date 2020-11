A me gli occhi

Quelle di noi che hanno lavorato nei paesi islamici o negli Emirati più integralisti, tipo Abu Dhabi, per anni hanno comprato lì i propri mascara. Cinicamente. Ben sapendo che nessun altro luogo al mondo può testarli meglio di quello in cui le donne possono mostrare pubblicamente di sé solo gli occhi e che dunque hanno imparato a farlo con una sapienza feroce. Per anni, nei ristoranti, per le strade, nei mall dove folti gruppi di signore in nero dalla testa ai piedi compravano annoiate lingerie di seta e abiti da sera per migliaia di dollari al giorno, abbiamo osservato certi giochi di sguardi con guardiani e buttafuori da incenerire un bosco di cedri del Libano, sentendoci superiori perché a noi veniva risparmiata tutta quella fatica.

