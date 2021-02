“Le auto non spariranno ma usciranno dalle città”

Le auto? “Non scompariranno, ma diventeranno sempre più un mezzo extraurbano, soprattutto per collegare le città non servite dall’alta velocità”. Ne è convinto Stefano Boeri, urbanista, uno dei pensatori più attenti a come stanno cambiando le città con il Covid. “Noi in studio abbiamo cercato di essere più ecologici possibile, abbiamo molte bici elettriche, io ho una Bmw ibrida per gli spostamenti fuori città e una Vespa elettrica per muovermi dentro Milano”, dice Boeri, e la città in cui è stato anche assessore, ammette, “sta già cambiando. C’è molta preoccupazione soprattutto nel mercato immobiliare degli uffici, non si sa quanti torneranno a Milano, e quanti in ufficio. Mentre il mercato residenziale sembra tenere, anche se si sta spostando. Mi dicono che stia calando per quanto riguarda il centro, mentre cresce la richiesta per zone meno centrali”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni