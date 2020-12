2021, l'auto che verrà. Istruzioni per l'uso

Dove sta andando la mobilità? Che cosa dobbiamo attenderci dal 2021 che sta per cominciare? Che cosa dovrebbe fare chi ci governa per aiutare un settore così importante per l’economia italiana? Meglio guardare al futuro perché dell’anno che sta per concludersi, con la produzione ferma per mesi, c’è davvero poco da salvare, soprattutto se guardiamo i numeri che ci raccontano un calo del 29 per cento da gennaio a novembre. Le case auto, i costruttori di moto, scooter e di biciclette (quelli che stanno meglio), hanno dimostrato una grande vivacità e una notevole capacità di reazione, ma non potranno restare soli. Il processo verso l’elettrificazione continua, come quello della digitalizzazione con la trasformazione anche di chi le auto le vende nei concessionari.

