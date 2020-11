Se il boom delle e-bike spinge l'economia

Andare in bici fa bene alla salute, ma anche all’economia. L’Europa è infatti tra i maggiori produttori di bici, accessori e componenti del mondo. E in un settore come quello della mobilità che sta cambiando a una rapidità impressionante, la bici assume un ruolo sempre più importante. Nel 2019 in Europa si sono vendute circa 285 mila auto elettriche, oltre dieci volte meno rispetto alle e-bike, che è diventata di fatto il veicolo elettrico più venduto nel nostro continente. Ma non solo: i dati spiegano che chi compra una e-bike, compie un passaggio da veicoli a motore e non dalle bici tradizionali. Una buona notizia per l’ambiente.

