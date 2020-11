La 500 non è solo un'auto, ma una lunga storia d'amore

Esistono simboli che appartengono a tutti, che fanno dell’Italia un paese ammirato e desiderato dal resto del mondo. Icone di design ma soprattutto di amore. Tra questi c’è certamente la 500. A lei è toccato rappresentare il nostro paese in tante occasioni e in tanti musei, come ad esempio al Moma di New York. Il fascino della 500 è senza tempo e non conosce confini geografici. È il simbolo della creatività italiana, della passione e dell’impegno delle maestranze che nei decenni l’hanno prodotta. In tutta la sua bellezza e semplicità, la Fiat 500 rappresenta l’immagine dell’Italia all’estero e in patria. Un oggetto che ci fa battere il cuore tutte le volte che ne osserviamo una. Una macchina che, con i suoi fanali e i suoi specchietti retrovisori, potrebbe raccontare l’Italia, la sua storia, le emozioni e le difficoltà che l’hanno attraversata. Racconta storie di amore, di abbracci passionali, di viaggi. E insieme alla storia della nostra amata Italia racconta quella nostra e quelle dei nostri papà e nonni. La 500 è l’Italia e l’Italia è la 500: una storia fatta di tradizione e innovazione che si abbracciano in una danza che percorre la nostra penisola, da nord a sud. Un simbolo che esprime la straordinaria capacità, tutta italiana, di reinventarsi, mantenendo intatti i propri valori e la propria semplicità. Lo testimonia l’utilizzo della 500 nella cinematografia: dalle pellicole di Sophia Loren, Alberto Sordi, Totò alle scene in “Fantozzi contro tutti” e “Notte prima degli esami”, passando anche per i cartoni animati “Cars 2”, “Lupin” e “Dragonball”, fino ad arrivare al film in uscita il prossimo anno, “Mission Impossible 7” con Tom Cruise alla guida di una storica 500 gialla durante un inseguimento a Roma. Uno dei più grandi registi di Hollywood, Francis Ford Coppola, proprio qualche mese fa, l’ha utilizzata come immagine simbolo dell’Italia nella sua lettera di speranza scritta nel periodo più nero del Covid. La 500 è un modello che è stato ripreso anche in altri campi nell’arte, nella musica, nei libri. Un’automobile diventata iconica e immortale, simbolo del genio italico.

