 Ma sarà davvero così l'auto del futuro?

Eppur si muove. E anche tanto. Nell’ultimo periodo il mondo della mobilità ci ha inondati di novità. In cinque anni abbiamo ammirato quello che non avevamo visto nei cinquanta precedenti. Non si può proprio dire che i costruttori, grandi o meno grandi, a due o a quattro ruote, per non parlare di chi studia le auto volanti, siano stati a guardare. Hanno capito che per stare al passo con il mondo che cambiava attorno a loro dovevano darsi una mossa. Anzi una scossa, perché poi è in quella direzione che si va a parare. Stiamo attraversando un momento in cui tutti ci raccontano che si sta andando verso un futuro alla spina. Un futuro elettrico. Prima di arrivarci però ne vedremo ancora delle belle. E magari anche strane.

Pubblicità

Pubblicità