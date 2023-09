Musk, i migranti e la differenza tra leadership e followship

Uno stato europeo non dovrebbe finanziare le Ong, dovrebbe trovare soluzioni europee per salvare vite in mare. Ma montare polemiche e litigare con i partner europei è solo un modo per allontanare quelle soluzioni

Al direttore - Ho visto che il sito ufficiale del ministero degli affari Esteri tedesco ha risposto a un tweet di Elon Musk.

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5 — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

Musk si chiedeva, rilanciando un tweet in cui si dava conto che “attualmente sono 8 le navi di Ong tedesche nel Mar Mediterraneo che raccolgono immigrati clandestini da sbarcare in Italia, queste Ong sono sovvenzionate dal governo tedesco, speriamo che AfD vinca le elezioni per fermare questo suicidio europeo”, se l'opinione pubblica tedesca sia a conoscenza di questo fatto.

Il ministero tedesco ha risposto così. “Yes. And it’s called saving lives”. Il caso dei finanziamenti del governo tedesco alle Ong mi sembra diventato un caso diplomatico mondiale. Lei che ne pensa?

Andrea Ranieri

Penso che uno stato non dovrebbe finanziare le Ong. Penso che uno stato europeo dovrebbe occuparsi di trovare soluzioni europee per salvare vite in mare. Penso che uno stato che rinuncia a fare questo è uno stato che certifica l'immobilismo dell'Europa. Ma penso anche che montare grandi polemiche su questi temi, costruendo una battaglia pubblica e non privata solo per eccitare i tuoi follower, significhi non capire che aumentare le tensioni, le frizioni e i litigi con i partner europei sia un modo come un altro per allontanare la risoluzione dei problemi, compresi quelli che riguardano l'immigrazione. La differenza tra difendere il modello della leadership e quello della followship è tutta qui. Tra chi vuole offrire ai propri follower soluzioni e chi invece vuole offrire loro solo capri espiatori.