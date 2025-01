Dobbiamo temere Trump?

Abbiamo chiesto agli studenti universitari cosa ne pensano di Trump, cosa temono, cosa non temono

Mandateci 2000 battute a [email protected] e i migliori testi saranno pubblicati

La cosa che più spaventa di Trump non è l’estrema facilità con la quale ha saputo far presa su tutte le frange dell’elettorato americano, bensì la capacità di porsi a guida di un movimento che oggi, dall’Europa (con personaggi come Orban in Ungheria) al sud america (pensiamo a Milei e Bolsonaro) all’asia (Ricordate Duterte, nelle Filippine?) pare inarrestabile: quello della polarizzazione politica.

Non vi è alcuno spazio per il compromesso; o stai con me, con le mie idee ed ideologie e le supporti al 100% o stai contro di me. Chiunque non la pensi allo stesso modo è da considerarsi alla stregua di un nemico, che va osteggiato, deriso e delegittimato a qualunque costo. In persone come Trump (e in chi nel suo modus operandi trova terreno fertile per la propria campagna elettorale) oggi non vi è alcuna volontà di scendere a patti con quello che dovrebbe essere il vero interesse di ogni buon politico, ovvero la rappresentanza e l’affermazione degli interessi di tutti i cittadini. Ci si sente oramai legittimati, forti dell’enorme consenso popolare, a schiacciare l’avversario a colpi di slogan, aggressività verbale e soprattutto mediatica senza rendersi conto dell’enorme ed all’apparenza insanabile spaccatura che si va creando sempre più all’interno della nostra società. Oltre la retorica e l’aggressività di una politica sempre più spaccata, altro aspetto che fa preoccupare è il possibile compromesso con figure come Putin o Kim Jong-un o lo stesso governo israeliano (vero, oggi festeggiamo un cessate il fuoco, ma una delle prime firme sui decreti esecutivi del presidente è arrivata su un documento che toglie le sanzioni ai coloni in Cisgiordania, provvedimento della precedente amministrazione Biden). Come si comporterà l’Europa, ricattata in campo economico con dazi pesantissimi e con rapporti diplomatici che vanno verso un inevitabile minimo storico, con un Trump che minaccia di togliere fondi alla NATO e con una guerra alle porte?



Daniele Ardiccioni

studente di Scienze politiche ed istituzioni europee (SIE) alla statale di Milano







Mi chiamo Giulia Giusti e sono una studentessa di 19 anni della facoltà di Scienze politiche - curriculum internazionale, all’università di Pisa. Per rispondere alla domanda, considerando i toni piuttosto duri usati dal neo insediato presidente degli USA Donald Trump, al suo secondo mandato, vorrei concentrare l’attenzione sulla problematicità stessa del tono scelto: un modo di porsi ed interloquire non rassicurante, alimentato da machismo e da un senso di legittimazione in virtù del quale Trump si colloca in una posizione privilegiata rispetto agli altri Paesi, non celando, nemmeno apparentemente, la sua aspirazione ad un’egemonia noncurante nei confronti dei diritti altrui. Il suo atteggiamento é nostalgico di un passato poco democratico e inclusivo, marcatamente razzista e lontanissimo da quell’empatia minima che sarebbe richiesta ad un Presidente coerentemente con il principio della rappresenta legale. Sono molteplici e trasversali i temi su cui potremmo dibattere: dall’immigrazione, all’aperta conflittualità dichiarata all’Unione Europea attraverso un’annunciata guerra dei dazi, alle rivendicazioni territoriali illegittime che altro non sono che elementi della sua propaganda distorta per convincere ulteriormente il suo elettorato, la vicinanza e la stretta partnership economico-politica con ultra ricchi detentori dei grandi mezzi dell’informazione moderna, o ancora la reintroduzione della pena di morte federale. Ma ciò che lega tutte queste tematiche e le rende equamente spaventose e angoscianti é proprio il significato che Trump intende dare loro: "Make America Great again" é un motto che in sé include e prevede esiti possibilmente violenti, aggressivi, sicuramente discriminatori ed elitari, che svantaggeranno la classe medio-bassa, la quale pagherà sulla propria pelle le conseguenza di questa rielezione, che fra l’altro è avvenuta in un contesto in cui Trump é decisamente più potente rispetto al precedente mandato. I democratici non sono stati in grado di trovare le argomentazioni decisive per spostare o mantenere dalla loro parte l’elettorato statunitense, ma resta un dato di fatto che, per un motivo o l’altro, Trump é riuscito a conquistare, questa volta, anche il voto popolare, essendo dunque sostenuto da un consenso più solido. Adesso gli statunitensi sono nelle mani di un aspirante oligarca, ma il problema vero è che anche noi europei e il mondo in generale ne subiremo il costo, senza averlo deciso in prima persona, e saremo chiamati a rispondere delle sue richieste ed esigenze, già ripetutamente manifestate, nei confronti degli alleati degli USA.



Giulia Giusti

studentessa della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Pisa