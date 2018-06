Le opere d'arte digitali del teamLab Borderless

Il Mori Building Digital Art Museum aprirà il prossimo 21 giugno a Tokyo e ospiterà diverse installazioni digitali e innovative di teamLab Borderless. Comprenderà un insieme di proiezioni, suoni e luci, in spazi (di 10.000 metri quadrati) accuratamente progettati per simulare un'esperienza coinvolgente, attraverso opere moderne in grado di comunicare con l'ambiente circostante e con lo spettatore.

FOTO LaPresse