Incendio in una palazzina del Bronx, almeno 12 morti

È di almeno 12 vittime il bilancio dell'incendio divampato in un edificio di cinque piani a New York, nel Bronx. Tra di loro anche un bambino di un anno mentre altre 4 persone sono ricoverate in ospedale e, hanno spiegato le autorità, “lottano tra la vita e la morte”. Il sindaco Bill De Blasio ha ricordato che si tratta del “peggior incendio della città negli ultimi 25 anni”.

Tonight in the Bronx we've seen the worst fire tragedy in at least a quarter of a century. It is an unspeakable tragedy, and families have been torn apart. pic.twitter.com/0kCFMzxt79