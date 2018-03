Il guinzaglio di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini, intervistata da Francesca Fagnani su “Nove”, parla dello scandalo che ha coinvolto il marito e dice: “Perdonare mio marito per le baby squillo, ma sei matta?”. Solo dall’incontro tra due donne di grande personalità quali sono Mussolini e Fagnani poteva venire fuori il racconto di ciò che da sempre, le femmine, tengono in serbo per impugnare la frale vanità dei maschi. Ed è il guinzaglio. Tutto di corda lunga. Per poi tenerli sempre a tiro di frusta: “Zitto tu, che te ne vai con le baby squillo…”.