La malinconia della Fiamma tricolore

La Fiamma tricolore del Movimento sociale italiano che fu il partito degli esuli in patria dovrebbe starsene custodita nella bella vetrina della storia e nel sentimento di milioni d’italiani che vi si sono identificati. FdI ne ha preso possesso ma solo il pudore di una memoria privata – un patrimonio spirituale unito a un anelito sociale – può rendere merito al sacrificio di chi, abbracciando il torto, ebbe la ragione propria dei guasconi disobbedienti. Erano voti in frigorifero ma messi adesso a bagnomaria, per poi campare qualche deputato, ecco… butta tutto in malinconia.