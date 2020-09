Tonali, santo subito

Nel passaggio del centrocampista dal Brescia al Milan per una volta non si parla di soldi, della brama di successo, di notorietà, ma di sentimenti

C’è una foto di Tonali da bambino che dice molto. Il piccolo Sandro indossa una maglia rossonera e in volto esibisce un sorriso tra il fiero e il timido. Un giorno, non molto tempo prima, aveva manifestato il desiderio di possedere una maglia del Milan, la squadra per cui fa il tifo, scrivendo una lettera a Santa Lucia. Per l’esattezza un intero completo: maglietta, pantaloncini e calzettoni. Doveva essere un bambino preciso il piccolo Sandrino! A procurargli il dono...