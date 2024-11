Come ha fatto a rivincere Trump

Le quattro fotografie e gli errori di Kamala Harris che spiegano la sua rielezione

Donald Trump ha concluso il suo primo mandato in disgrazia, colpito da un secondo impeachment dopo che i suoi sostenitori hanno preso d’assalto il Campidoglio il 6 gennaio 2021” scrive Eli Lake sulla Free Press. “I candidati di medio termine del 2022 da lui sostenuti, Herschel Walker, Mehmet Oz, Kari Lake, sono tutti andati a fuoco. Nel 2023, è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale nei confronti della scrittrice E. Jean Carroll in una causa civile. Lo scorso maggio è stato condannato in un tribunale di Manhattan per 34 capi di imputazione per aver segnalato impropriamente i pagamenti di denaro per il silenzio. In totale, ha dovuto affrontare 116 incriminazioni. Anche adesso, il procuratore generale dello stato di New York sta cercando di punire la Trump Organization con quasi 500 milioni di dollari di multe, sostenendo che ha gonfiato illegalmente il valore delle sue proprietà. Eppure eccolo qui: il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Come ha fatto?

Trump ha guidato un’insurrezione di stravaganti outsider contro una banda isolata di élite fuori dal mondo. Kamala Harris aveva Beyoncé, economisti di Harvard, il New York Times e il cast di ‘Saturday Night Live’. Trump aveva Elon Musk, Robert Kennedy Jr., Joe Rogan e la base dei Teamster. In un anno in cui gli americani erano arrabbiati, questa coalizione disadattata è stata una tribuna per la loro rabbia. Perché gli americani erano così arrabbiati? Le ragioni erano chiare se eri disposto a ignorare le notizie via cavo. Per cominciare, il loro presidente, Joe Biden, aveva interpretato male una vittoria risicata nel 2020 come un obbligo di apportare radicali cambiamenti politici a tutto, dal confine (10 milioni di persone lo hanno attraversato illegalmente durante l’Amministrazione Biden) al debito nazionale, che ammonta a oltre 35 trilioni di dollari. Nel frattempo, il suo Partito democratico ha promosso politiche sociali stravaganti e radicali, come il sostegno agli uomini biologici per competere negli sport femminili, la tassazione delle plusvalenze non realizzate e la collusione con le aziende di social media per vietare la presunta disinformazione sulla salute. Ha anche insistito per gran parte della sua presidenza sul fatto che l’inflazione reale sperimentata dai consumatori era passeggera e non seria. Erano anche arrabbiati perché un media aziendale che portava acqua ai Democratici è diventato il portavoce del partito nella volata finale delle elezioni. La Cbs ha modificato l’insalata di parole del vicepresidente quando ha trasmesso un’intervista con lei su ‘60 Minutes’. Le principali reti hanno anche accusato Trump di aver chiesto l’esecuzione tramite fucilazione di Liz Cheney negli ultimi giorni della campagna, il che è stata una grossolana distorsione di ciò che aveva detto. E mentre i democratici martellavano la propensione di Trump a mentire, gli elettori potevano vedere che anche i democratici avevano mentito. Non da ultimo sulla salute di Biden.

Nel frattempo, Trump, il re del meme, ha dimostrato una padronanza dell’immagine politica, creando immagini iconiche che lo hanno definito un campione per metà del paese. Quattro fotografie iconiche aiutano a spiegare il suo improbabile viaggio verso la vittoria il 6 novembre 2024. La prima è la sua foto segnaletica del 24 agosto 2023, scattata all’interno di una prigione di Atlanta. Le sue sopracciglia si inarcano e il suo viso si contrae in un’espressione accigliata di sfida. Per quasi tutti gli altri politici una foto segnaletica è un evento che pone fine alla carriera. Per Trump è diventata parte della sua leggenda. I suoi sostenitori hanno iniziato a scattare foto segnaletiche e a pubblicarle online. Con quell’unica immagine, Trump ha ribaltato la situazione nei confronti dell’accusa. Per i suoi sostenitori, non era il fuorilegge che minacciava la repubblica. Era la vittima di un partito al potere che ha usato il sistema legale per mettere ko il suo più potente avversario.

La seconda foto mostra Trump che alza il pugno con l’aria trionfante, l’orecchio e il viso insanguinati, dopo che un uomo armato a Butler, in Pennsylvania, lo ha quasi assassinato il 13 luglio. Come la sua foto segnaletica, quella foto ha rafforzato il messaggio centrale di Trump: che non poteva essere sconfitto dai suoi detrattori. In una foto del 20 ottobre, in cui indossava un grembiule di McDonald’s e serviva i clienti al drive-through, Trump non solo ha deriso l’affermazione di Harris secondo cui un tempo lavorava per la catena di fast food, ma ha anche trasmesso la sua fedeltà agli americani della classe operaia. Anche se ha vissuto la sua vita da miliardario, quell’immagine diceva che era proprio come i lavoratori che un tempo votavano in massa per i democratici.

E la quarta foto? E’ stata scattata il 30 ottobre, meno di una settimana prima del giorno delle elezioni. Vestito con un gilet da lavoro arancione brillante, Trump si è sporto dal lato passeggero di un camion della spazzatura mentre si rivolgeva a una folla di giornalisti. Stava approfittando di un errore di Joe Biden, che aveva definito i sostenitori di Trump ‘spazzatura’. In quel momento, Trump ha ricordato ai suoi sostenitori che i democratici lo attaccano perché li odiano.

La padronanza di Trump nell’immaginario politico è in netto contrasto con la vicepresidente Kamala Harris, che continuava a fare gaffe quando doveva dimostrare una competenza di base. Una di queste gaffe è avvenuta durante un comizio ad Ann Arbor, nel Michigan, otto giorni prima del giorno delle elezioni. Mentre la folla cantava ‘Ka-ma-la! Ka-ma-la!’, la vicepresidente ha implorato i suoi fan: ‘Ora voglio che ognuno di voi urli il proprio nome. Fatelo’. Ma si sono fermati. Poi Harris ha offerto una risata imbarazzata e, come un comico che deve spiegare una barzelletta che non è andata a segno, ha detto, ‘perché riguarda tutti noi’. In un solo passo falso, hai una sinossi di cosa è andato storto per il ticket Harris-Walz nel 2024. Ecco un pubblico amichevole, impaziente di partire, in uno stato che deve vincere, portato a un silenzio sbalordito perché il candidato apparentemente non aveva pensato a una battuta buttata lì durante un comizio. Nella volata finale delle elezioni, Harris non è riuscita a chiudere l’affare anche se i media la valutavano in base a una curva. In un certo senso, il Partito Democratico avrebbe dovuto vedere tutto questo arrivare.

Nelle pericolose quattro settimane tra la disastrosa performance di Biden nel dibattito e la scelta di Harris per sostituirlo nella lista, un certo numero di addetti ai lavori democratici ha proposto pubblicamente una campagna primaria abbreviata per evitare di nominare la vicepresidente. Harris è stata vista da molti democratici come una responsabilità. All’inizio dell’estate aveva un indice di gradimento del 37,9, insieme alla reputazione di essere terribile con il suo staff e patetica quando si trattava di pensare in fretta. Una parte fondamentale della sua strategia era di evitare in modo disciplinato i media. Harris non ha rilasciato la sua prima intervista televisiva da solista come candidata del suo partito fino a cinque settimane dopo la sua selezione, il 13 settembre. E fino a ottobre, ha ampiamente evitato di dire cosa avrebbe fatto se avesse vinto la Casa Bianca. Quella si è rivelata una buona strategia. Perché una volta che Harris ha iniziato ad aprire bocca, è tornata in forma. Considerate la sua apparizione dell’8 ottobre su ‘The View’, quando le è stata posta la domanda più ovvia per un vicepresidente in servizio in un’amministrazione impopolare: cosa avresti fatto di diverso rispetto al presidente Biden? La sua risposta: ‘Non mi viene in mente nulla in termini di... e ho preso parte alla maggior parte delle decisioni che hanno avuto un impatto’.

Trump ha aperto bocca. Ha sputato un sacco di stronzate. Ma ha anche offerto posizioni che parlavano delle preoccupazioni degli americani, su questioni come l’immigrazione e l’inflazione. E poi c’è la sua campagna per far uscire gli elettori. Quattro anni fa, ha avvertito i suoi sostenitori di non fidarsi delle schede elettorali per corrispondenza, esortandoli a inondare le urne il giorno delle elezioni, una strategia rischiosa durante i lockdown per il Covid. Quest’anno, i suoi principali sostenitori hanno martellato i sostenitori affinché votassero il prima possibile. La sua campagna ha anche affidato la sua gestione a Turning Point Usa e, cosa più importante, all’America Pac di Elon Musk. Musk ha assunto Phil Cox e Generra Peck, due veterani della campagna che hanno aiutato Ron DeSantis a vincere il posto da governatore della Florida con una valanga di voti nel 2022. Ma, alla fine della giornata, il più grande segnale che Trump avrebbe vinto è stato che persino Harris ha iniziato ad adottare i suoi punti di discussione. Quando le è stato chiesto dei suoi precedenti commenti secondo cui la promessa di Trump di costruire un muro al confine era un ‘progetto di vanità medievale’, Harris ha rimproverato Trump per non aver raggiunto il suo obiettivo. ‘Voglio rafforzare il nostro confine’, ha detto durante un’assemblea cittadina della Cnn il mese scorso. Otto anni fa, Trump è stato definito nativista per aver promesso di costruire un muro di confine. Ora, il suo avversario democratico lo stava attaccando per non averlo rispettato. Che lo sapesse o meno, ora viviamo tutti nel mondo di Donald Trump”.

