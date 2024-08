Meno consenso, più coraggio: cosa serve all'occidente per ritrovare fiducia e forza

La politica e attivista Ayaan Hirsi Ali racconta la sua storia di rifugiata politica in Olanda e spiega come si può vincere la sfida contro il vuoto morale di chi cerca consenso politico ad ogni costo

"Immaginate, è l’11 settembre 2001 e ho 31 anni” scrive Ayaan Hirsi Ali su Commentary. “Mi sono stabilita nei Paesi Bassi, dove mi sono assimilata alla cultura olandese. Vivo la vita di una trentunenne olandese media. Vivo a Leida. Vado ad Amsterdam per lavoro. Condivido un appartamento con il mio ragazzo. Guido una macchina. Vado in vacanza. Ero arrivata in Olanda nel 1992, una rifugiata dalla Somalia, e in soli nove anni riesco a vivere una vita non diversa da quella di tutti i miei amici olandesi. Quando ho iniziato il mio lavoro presso un think tank socialdemocratico ad Amsterdam, erano felici di avermi. Ero una storia di successo di integrazione razziale e sociale. Mi ero laureata in Scienze politiche all’Università di Leiden; stavo discutendo con i miei colleghi sull’eredità di vari primi ministri olandesi. È stato in questo think tank che ho incontrato per la prima volta un uomo che era la perfetta rappresentazione di un tipo che in seguito avrei considerato ‘Mr. Consenso’. Il suo nome era Job Cohen ed era il presidente del consiglio di amministrazione. Quando ho iniziato l’incarico, era appena diventato sindaco di Amsterdam e innegabilmente era un uomo dell’establishment. Ha celebrato il matrimonio civile dei futuri sovrani ed è stato particolarmente amico di lei. All’epoca Cohen sedeva in molti dei consigli di amministrazione più importanti della nazione, non solo nei think tank, ma anche nel mondo dell’arte e della politica. Era al centro dell’intersezione dove politica, mondo accademico e cultura si incontrano. Era estremamente rispettato e, cosa più importante per lui, una figura rispettabile. La sua politica era saldamente nel mezzo: quel ‘vecchio centrosinistra’ che ora sembra decisamente bizzarro. Ha incarnato e sostenuto una politica in cui la parola ‘consenso’ veniva pronunciata prima della discussione di qualsiasi cosa che potesse essere lontanamente controversa. Era il signor Consenso. E ce n’erano molti, molti in tutta Europa e negli Stati Uniti che si comportavano proprio come lui.



Mr. Consensus e i suoi cloni hanno incarnato la leadership in occidente dal periodo che va dal crollo del comunismo sovietico nel 1989 all’11 settembre. Ciò a cui abbiamo assistito, nei due decenni successivi, è una crisi del mondo creata da Mr. Consensus e le conseguenze delle sue decisioni o la loro mancanza. Per capire perché l’occidente è andato in declino sotto la sua guida nell’ultimo quarto di secolo, è necessario comprendere la sua visione del mondo. Prima dell’11 settembre ero una grande ammiratrice del suo tipo di politica, di tutto ciò che riguarda il consenso. Per me, vivere in una società in cui il compromesso era il re e l’esito di qualsiasi conflitto poteva essere caratterizzato dal fatto che ‘entrambe le parti hanno vinto’ è stato incredibilmente avvincente. Mi ha convinta. Un’altra caratteristica di Mr. Consensus è il suo amore per la ‘collaborazione’. Dopo la caduta del Muro di Berlino e l’emergere di un ordine unipolare con gli Stati Uniti al timone, Mr. Consensus, così abituato ad avere le due potenze dell’Unione Sovietica e degli Stati Uniti su entrambi i lati, si è battuto per il multilateralismo. Quando sono andata al think tank, sono stata inserita nel portafoglio dell’immigrazione. Era il campo politico più ricercato. Volevo fare qualcosa di più ambizioso dell’immigrazione. E di certo non volevo essere il candidato simbolico della diversità. Ma sono stata lusingata da Job Cohen, che mi ha detto che ero un ottimo esempio di integrazione!

Le cose sono cambiate dopo l’11 settembre. Ho iniziato a scontrarmi con i miei colleghi del think tank. Tutti iniziarono a sostenere che forse l’America se l’era cercata. Nixon, Israele, il petrolio: solo una lista infinita di ragioni per cui Bin Laden e al-Qaeda avevano attaccato gli Stati Uniti. Ma man mano che il tempo passava e ottenevamo sempre più informazioni sui 19 uomini che dirottarono i quattro aerei, divenne chiaro per me che l’attacco non era una risposta alla politica estera americana. No, questi uomini erano guidati da una visione politica teocratica del mondo che era completamente estranea alla società occidentale: l’islamofascismo. Questo è stato il mio primo conflitto con i miei colleghi del think tank. La mia prospettiva è stata respinta completamente perché era una narrazione che minava la loro politica di consenso. Si sono trovati nella morsa della dissonanza cognitiva mentre lottavano per afferrare l’idea che la politica al di fuori dell’Olanda o forse dell’occidente post Guerra fredda potrebbe non riguardare solo l’identificazione di interessi estranei e concorrenti e la resa a concessioni che renderebbero tutti felici. Alcune persone non vogliono concessioni. Alcune persone sono semplicemente tue nemiche. Odiano te e la tua società e faranno tutto il possibile per degradarti e distruggerti. Un massimalismo che Mr. Consensus non riesce a calcolare.



Sulla scia dell’11 settembre, poiché ero una giovane immigrata nera, ingenua, tutti nei media olandesi hanno immediatamente iniziato ad attaccarsi a me per ottenere la mia opinione su queste cose. E ovviamente l’ho data. Ho scritto i risultati della mia ricerca, citando i migliori lavori accademici disponibili. Ho detto loro che i lavoratori ospiti migranti provenienti da paesi musulmani mandavano i loro figli in scuole per soli musulmani, ascoltavano solo i canali radiofonici e televisivi dedicati agli insegnamenti musulmani e si sposavano solo all’interno delle loro comunità. Ero una rifugiata, non una lavoratrice ospite, ed ero scappata dalla mia famiglia, quindi non ero soggetta allo stesso soffocante controllo sociale che la maggior parte dei musulmani subiva in Olanda. Ma potevo capire perché coloro che erano rimasti intrappolati nel ghetto stavano fallendo. In quel periodo nei Paesi Bassi emergeva un altro politico. Il suo nome era Pim Fortuyn, ed era un chiaro oppositore di Mr. Consensus. Fortuyn ha definito l’islam arretrato e ha sostenuto che la società olandese sarebbe cambiata irreparabilmente dall’immigrazione di massa dai paesi islamici. E quando i giornalisti mi hanno chiesto riguardo ai commenti di Fortuyn, non ho potuto essere in disaccordo con lui. Per aver detto queste cose sono stata minacciata da molti musulmani nei Paesi Bassi e in Europa, compresi i membri della mia famiglia allargata. E il partito socialdemocratico di cui facevo parte, il partito al governo del paese, si è trovato in una situazione scomoda. Da un lato mettevo in imbarazzo i socialdemocratici dando punti al loro avversario. Dall’altro, sono stati costretti a fornirmi la protezione della polizia dalla minaccia di quegli stessi musulmani che Pim Fortuyn aveva identificato come arretrati. Quindi la leadership del partito di centrodestra del paese mi ha chiesto di unirmi a loro e ho accettato. Passando al partito di centrodestra, avrei potuto difendere le idee della libertà di parola, dell’emancipazione delle donne, della libertà di coscienza, del libero mercato, della libera stampa: tutte queste cose che hanno reso grande l’Olanda.

Quasi un quarto di secolo dopo, in occidente ci sono persone che sono legate al dogma islamista più che mai. Sono nelle nostre università, nelle nostre strade e nelle nostre istituzioni politiche, dove ora dettano la politica e minacciano di influenzare le elezioni se non ottengono ciò che vogliono. La realtà, che Mr. Consensus nega, sta travolgendo tutti in Europa occidentale. L’immigrazione illegale non ha portato all’utopia ma sempre più al traffico di droga e di esseri umani. La leadership emersa per far fronte a queste crisi, e che ho visto personificata per la prima volta in Cohen tanti anni fa, ha messo da parte la vecchia saggezza secondo cui un leader deve affrontare la realtà che trova sul campo e non il risultato che desidera. Secondo Consensus, il mondo è e dovrebbe essere connesso attraverso le Nazioni Unite, l’Organizzazione mondiale del commercio, il Fondo monetario internazionale e l’Ue. Il loro ruolo di primo piano si basa sulla convinzione che attraverso il commercio, gli aiuti, la migrazione umanitaria e pianificata, saremo protetti da tutte le forze che cercano di sovvertire le nostre società e ci augurano del male. Indulgendo in questa fede infondata nel solo soft power mentre si affamano i nostri bilanci per la difesa nazionale, ci troviamo disposti a contemplare concessioni all’Iran, alla Cina, a Putin e persino a Hamas! L’ex sindaco di Amsterdam ha recentemente rilasciato un’intervista che mi ha incuriosito. Si è ritirato dalla politica e vive nella bellissima e verdeggiante città di Haemstede, nel lusso tranquillo fuori Amsterdam. È il capo della Fondazione volontaria per l’eutanasia. Un giudice della Corte suprema dei Paesi Bassi di nome Huib Drion immagina un mondo in cui la morte possa essere provocata nel momento scelto dal consumo di due piccole pillole. Cohen si è ritirato in un quartiere protetto che rimane in ogni sua forma tradizionale ed europeo. Viaggia in macchina. Non sa davvero, o forse non gli interessa, cosa succede adesso nei quartieri.



Mr. Consensus e i suoi cloni hanno preso una decisione dopo l’altra che collettivamente hanno alienato le loro popolazioni e le hanno rese insicure. Hanno di fatto abolito il Dio cristiano e lo hanno sostituito con un astratto ‘buonismo’ in nome del consenso. Per loro, essere ateo, come lo ero io in passato, significava essere ai livelli più alti dell’intelligenza raggiungibile. Mentre ci sono radicali nelle strade che dichiarano guerra alle fondamenta stesse del nostro sistema occidentale, Mr. Consensus si comporta con aristocratica indifferenza. Ha scelto di non credere a nulla. Questo tipo di leadership deve scomparire. Abbiamo bisogno di un cambio di paradigma. Dobbiamo porre l’accento sulla restaurazione. Dobbiamo sfidare Mr. Consensus e ritenerlo responsabile. Gli islamisti e gli utili idioti che si definiscono ‘woke’ e scandiscono i loro slogan di morte sono stati in grado di prosperare nel vuoto morale creato da Mr. Consensus. Non abbiamo la pillola di Drion nella tasca posteriore. E non la vogliamo. Vogliamo qualcosa di più forte. Più potente. Piuttosto che Mister Consenso, troviamo Mister Coraggio”.

