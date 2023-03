Destabilizzazione e disinformazione, il secondo fronte della guerra russa

Il recente aumento del numero di diplomatici all’ambasciata russa a Belgrado, passato da 54 a 62 in meno di un anno, ha suscitato la curiosità di Radio Free Europe, media europeo finanziato dal Congresso americano” scrive Sylvie Kaufmann. “Le loro ricerche sul pedigree dei nuovi arrivati rivelano un riciclo interessante: almeno tre di loro fanno parte delle decine di diplomatici russi espulsi da differenti paesi dell’Unione europea per spionaggio nel 2022, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Questo movimento di personale può certamente essere attribuito a una sana gestione delle risorse umane all’interno del ministero degli Esteri russo. Ma si inserisce soprattutto in una logica più vasta, orchestrata a un livello ben superiore: quella dell’attivismo russo nei Balcani occidentali – e oltre – per contrastare l’influenza europea.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE