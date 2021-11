I danni della cancel culture sul nudo femminile nell'arte

"Mentre tutta l’Europa si indigna per la sorte delle donne afghane private nuovamente della loro libertà e forzate dai talebani a dissimularsi dietro il burqa, è di moda, per una piccola comunità di militanti femministe del milieu dell’arte, stigmatizzare il corpo della donna, visto secondo loro come un oggetto sessuale sotto lo sguardo necessariamente malsano dell’uomo”, scrive Constance Desanti, illustratrice ed ex allieva dell’École du Louvre. “L’instagrammer Margaux Brugvin, che officia anche come interlocutrice per alcuni grandi musei parigini, paragona i nudi femminili della pittura del Diciottesimo secolo a delle ‘riviste porno’. Nello stesso video postato sui social network, se la prende inoltre con personaggi della mitologia greca come Zeus che, secondo lei, è ‘il più grande predatore sessuale della cultura occidentale i cui stupri riempiono i musei’.

