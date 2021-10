Il trionfo dei liberal

Ross Douthat spiega che questa è l’America che i progressisti sognavano e a cui lavoravano. Lamentarsi è ridicolo e non serve a niente

Una nube incombe sui liberal americani mentre i negoziati sulla legge finanziaria e il decreto sulle infrastrutture proseguono. C’è la sensazione che qualora venisse trovato un accordo (e penso che succederà) sarà l’ultimo sussulto per la politica progressista, un ultimo e disperato passo in avanti prima che la svolta a destra del sistema americano restaurerà il potere repubblicano, oppure creerà una nuova crisi costituzionale”. Così inizia il commento di Ross Douthat sul New York Times.