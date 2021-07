“Il calvario di Mila è il prezzo della nostra pusillanimità collettiva”

“Abbiamo vinto e vinceremo ancora”. La giovane Mila era splendente di emozione e di dignità davanti alle telecamere, al termine del processo dei suoi molestatori, racconta Céline Pina, fondatrice del movimento “Viv(r)e la République”. “Le immagini di questa giovane ragazza ritta in piedi, nonostante la violenza dell’ingiustizia che si è abbattuta su di lei e la realtà delle minacce che la tormentano, erano commoventi, così come il sorriso allo stesso tempi fiero e protettivo del suo avvocato (Richard Malka, storico avvocato di Charlie Hebdo, ndr). Ma ciò non toglie che la sentenza abbia lasciato un gusto amaro. Anzitutto perché nessuno dei condannati sembra aver preso coscienza dei suoi atti. Ma anche perché non fa arretrare nessuna delle minacce che incombono su Mila. Se persino una ragazzina, per una frase infelice su un social network che riguarda Allah o Maometto, è presa come bersaglio in nome dell’islam e si fa perseguitare da un gruppo di pazzi furiosi, è lei che sarà distrutta e il vostro governo, così come la giustizia, daranno l’impressione di trattarlo come un fastidioso fatto di cronaca. Ma il peggio è che, da quattro a sei mesi con la condizionale, è una pena simbolica. Vista la loro mancanza di presa di coscienza, questa pena è letteralmente e realmente insignificante per la maggior parte di loro. In compenso, la distruzione della vita di Mila è reale. Così come la loro partecipazione a questo violento raid sui social network.

