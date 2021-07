Il mercato etico è solo un bluff

Le corporation americane hanno trovato il modo per fare soldi in nome dei “valori”

Vivek Ramaswamy, l’ex ceo di Roivant Sciences, l’azienda farmaceutica che lo ha reso ricco e da cui si è dimesso lo scorso gennaio, è sempre stato un predestinato. Ha imparato le basi della giurisprudenza quando ancora era un bambino perché il padre faceva un corso notturno di legge. Vivek lo accompagnava per non farlo tornare da solo in macchina – a scuola era l’unico bambino a sapere chi fosse Antonin Scalia. Così inizia l’intervista-ritratto di Tunku Varadarajan del Wall Street Journal a Vivek Ramaswamy, che ha scritto il libro “Woke, Inc” (verrà pubblicato ad agosto) che critica “la truffa della giustizia sociale da parte delle aziende americane”. “Ramaswamy di recente ha guardato il film ‘Spotlight’ – scrive il giornalista – che racconta come i reporter del Boston Globe hanno messo in luce la cattiva condotta (in particolare gli abusi sessuali) dei preti cattolici nei primi anni Duemila.