"Lo spazio espositivo, la mia tela senza confini". La versione di Alessandro Roma

L’artista milanese che trasforma ogni ambiente in una composizione pittorica, esplorando luci, forme e colori racconta la ricerca tra natura ed estraniazione e anticipa i progetti in mostra a Bologna e a Roma. "L'arte apre mondi nuovi"

Nome: Alessandro Roma

Luogo e data di nascita: Milano, 1977

L'intervista

Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola

In che modo lo spazio espositivo e i diversi materiali influenzano la tua pittura?

Lo spazio espositivo negli ultimi anni, qualsiasi esso sia, è diventato uno spazio pittorico dove installo i singoli lavori come se avessi di fronte una tela. Tengo conto dei pieni, dei vuoti, delle forme e del loro equilibrio, della relazione dei colori, delle luci e delle ombre e di tutto ciò che caratterizza il fare pittura.

Che cos’è per te lo studio d’artista?

È uno spazio in cui potersi isolare e ritrovare forme primordiali.

x 2015 studio Londra 2018 studio Bruxelles 2023 studio Faenza 1 di 3

Quali sono i tuoi riferimenti visivi e teorici?

Sono molti e in continuo movimento. In questo momento direi Pietro Melandri, un ceramista di Faenza nato nel ‘900 e che invito a scoprire; e poi “Decreazione”, interessante libro della poetessa e saggista Anne Carson.

In che modo indaghi il paesaggio e che cosa rappresenta per te?

Il paesaggio è una porzione della natura, un frammento che ci ha permesso di prendere una distanza dalla natura. Purtroppo, credo questa lontananza sia diventata estraniazione. Provo a indagare questa estraniazione.

Com’è organizzata la tua giornata?

Provando a togliermi di torno tutti i problemi della vita contemporanea per poter lavorare in studio.

Come descriveresti l'evoluzione della pittura dagli esordi?

Vivendola.

Qual è la funzione dell’arte oggi?

La stessa di quando il primo uomo ha tracciato un segno sulla parete: aprire nuovi mondi.

A che cosa stai lavorando?

Sto lavorando a una mostra al Museo Medievale di Bologna che aprirà a dicembre e una personale a Roma presso la galleria Francesca Antonini.

In che modo hai iniziato a fare l’artista?

Prendendo coscienza del fallimento.

