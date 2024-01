"C'è sempre tempo per cambiare punto di vista". Parla Alessandro Cicoria

"Chissà quale tipo di intelligenza leggerà i nostri archivi svelandone il mistero"

Fauna d'arte è una ricognizione intergenerazionale sugli artisti attivi in Italia. Ci facciamo guidare nei loro studi per conoscere dalla loro voce le opere e i modi di lavorare e per capire i loro sguardi sull’attualità. Il titolo si ispira a una sezione di Weekend Postmoderno (1990), il romanzo critico con cui Pier Vittorio Tondelli ha documentato un decennio di cultura e società italiana. A differenza del giornalismo e della saggistica di settore, grazie a “Fauna d’arte”, Tondelli proponeva uno sguardo sull’arte contemporanea accessibile e aperto, interessato a raccontare non solo le opere ma anche le persone, il loro modo di vivere dentro l’arte.

Oggi questo approccio ci permette ancora di parlare degli artisti, ma in futuro anche delle altre figure professionali come critici e curatori, galleristi e collezionisti, con lo scopo di restituire la complessità di un sistema attraverso frammenti di realtà individuali.

Nome: Alessandro Cicoria

Luogo e data di nascita: Giulianova 07/09/1980

L'intervista

Intervista realizzata in collaborazione con Giulia Bianchi

A che cosa stai lavorando?

Sto chiudendo un libro con un editore francese, Three Star Books. Il volume è pensato come un percorso di immagini e fotografie che traducono la mia pratica in un libro oggetto.

Quali sono i tuoi riferimenti visivi e teorici?

Svariati, vanno dalle sculture preistoriche alle ceramiche dei bar, dai pittori del Cinquecento alle pitture ossidate dei muri romani, dai saggi di filosofia alla cultura vernacolare.

Com’è organizzata la tua giornata di lavoro?

Lavoro a lunghi cicli di produzione che si attivano dopo un periodo di osservazione.

Che cos’è per te lo studio d’artista?

È uno spazio sia mentale che fisico. In quest’ultimo ci arrivo quando sono svuotato dalle idee e a quel punto inizio a lavorare.

Con quali criteri decidi di usare un linguaggio espressivo anziché un altro?

In maniera istintiva e intuitiva, non ho il controllo delle associazioni tra i linguaggi. Questi linguaggi si scambiano e si ibridano come i dialetti e le lingue che si incanalano e persistono in alcuni luoghi. A volte mi accorgo che quel linguaggio è buono solo quando ho finito di usarlo.

In che modo hai iniziato a fare l’artista?

Quando avevo vent’anni, in Abruzzo, scattavo fotografie in analogico e stampavo in camera oscura. Ho collezionato un bestiario di volti antichi che poi associavo alle divinità classiche. Era un modo per viaggiare nel tempo. Credo sia la prima pratica che ho sviluppato da autodidatta e senza l’intenzione di fare l’artista.

Che rapporto c’è fra verità e archivio?

Penso che c’è sempre tempo per aprire una cassettiera, tirare fuori un lavoro e cambiarne il punto di vista. Chissà quale tipo di intelligenza leggerà i nostri archivi svelandone il mistero e poi diremo che tutte le interpretazioni saranno vere.

Qual è la funzione dell’arte oggi?

L’arte lavora in silenzio e ha bisogno di tempo per acquistare valore. Non penso a una funzione ma a una attrazione verso qualcosa di incerto e indefinibile.

Ci parli del progetto Studioli?

Studioli è stato fondato insieme a Valerie Giampietro quasi dieci anni fa, ed è un’estensione della nostra pratica di artisti. All'interno di un borgo vicino al fiume Tevere queste stanze congelate negli anni '70 venivano utilizzate come garçonnière. Studioli è diventato progressivamente un progetto che comprende la curatela di mostre, la produzione di libri d'artista e progetti internazionali, ma è anche un set nel quale creare interazioni e scambi energetici.

Le opere

Untitled_Rosa Luce, 2022, gouache e sali d’argento su carta, 55x75 cm

Cuore

artificiale

operazione a

aperto

nobile generoso delicato

tenero puro

l’intimo il profondo l’abissso del

i moti la voce i palpiti del

amico donna del

abbondanza del

persona di buon

di buon

di

di tutto



Monocromo_Bianco, 2023, sali d’argento su carta, 140x200 cm

Monocromo_Rame, 2023, gouache e sali d’argento su carta, 140x200 cm

con tutto il

col

in mano in

suo contro

avere un

di tigre

di ferro di pietra

di ghiaccio col pelo

sulle labbra

nello zucchero

libero

avere qualcuno una spina nel

avere a

qualcuno avere in

di fare qualcosa

Volume II, 2020, daylight film, 50x2000 cm, Laure Genillard Gallery, Londra

dare donare il

rubare prendere il

a qualcuno dar nel essere nel

a qualcuno stare a

a qualcuno

sentire stringersi allargare il

sentirsi piangere ridere il

sentire un tuffo al

ridere di

struggersi il

Silver Self-Portrait Without Red, gouache e sali d’argento su carta, 140x200 cm

mangiarsi rodersi il

mettersi il

in pace

mettersi porsi in

qualcuno

mettersi una mano sul

prendersi a

toccare il

arrivare al

leggere nel

aprire il proprio



Cicoria, Vin Vin Gallery, installation view, 2018

spezzare trafiggere

strappare schiantare il

di poco

perdersi di

farsi

pigliar

non gli regge non gli basta il

l’atleta la squadra ha gareggiato col

un

semplice un nobile

Untitled_Perla, 2022, sali d’argento su carta, 70x100 cm

Untitled_Rosa, 2022, sali d’argento su carta, 70x100 cm

di leone di coniglio

solitario

affari pene di

si strinse il figlio al

sopra l’altare c’è un

d’argento nel

città della notte

dell’estate del legno di lattuga

della foresta della pera

di mare di maria

occhio non vede

non duole

Time Tablets, 2015, sali d’argento su ceramica, 6x9x13 cm, Laure Genillard Gallery, Londra

malattie del

muscolo del

cavità del

contrazione dilatazione del

esame del

trapianto del

finché il mio

batterà

asse di

del problema del dibattito

Chimera, 2023, gouache e sali d’argento su carta, 80x120 cm

Untitled_Interno Giallo, 2022, tempera e sali d’argento su carta, 50x70 cm

accettare acconsentire di buon

ascolta il tuo

mi batte il

in festa

viene dal

va dritto al

Aerofoni, 2018, ceramica, 35x50x60 cm

il segreto del suo

mi manca il

dal fondo del

parla al

parlare a

aperto

Studioli TV, 2018-2020, film Hi8 colore, Retrofuturo. Note per una collezione, Museo MACRO, Roma

aprire il proprio

a pezzi

in alti i

ci andò di buon

dal fondo del suo

nel segreto del suo

mio!

