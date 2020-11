Questi li vendiamo. Musei che si arrendono alla crisi

Deaccession è un termine inglese relativamente nuovo, dal significato molto specifico, coniato per rispondere allo sviluppo di una pratica prima d’ora inconsueta. Né l’Oxford, né il Cambridge dictionary lo contemplano come termine ufficiale della lingua inglese, il Collins invece lo definisce così: “Vendere un’opera d’arte dalle collezioni di un museo, in vista dell’acquisizione di fondi per l’acquisto di altre opere”. Si tratta di un termine “American English”, specifica il dizionario, adottato per la prima volta nel 1972. Un neologismo in bilico tra il linguaggio simil aulico dal tono leggermente ipocrita e quello burocratico/ministeriale, coniato per schivare il più banale e dannatamente limpido “vendita”.

Pubblicità

Pubblicità