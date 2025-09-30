Schlein e il piano di Trump per Gaza: imbarazzi e silenzi, in modalità Antani

Sanchez ha già detto sì. In Italia, la leader Pd in attesa di trovare le parole giuste per dirlo

Sono le 13.15 e, al momento, Elly Schlein non ha ancora commentato il piano di pace per Gaza presentato da Donald Trump e subito accolto con favore dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Il leader socialista ha parlato con chiarezza: “È tempo che la violenza cessi, che gli ostaggi vengano rilasciati e che la soluzione dei due Stati resti l’unica possibile”. Da Roma, invece, nessuna dichiarazione. Il silenzio della segretaria Pd diventa così parte del quadro politico: mentre in Europa alcuni governi scelgono di misurarsi apertamente con la proposta americana, in Italia l’opposizione principale non si è ancora espressa. E la distanza temporale tra l’annuncio e una presa di posizione comincia a pesare: in diplomazia, a volte, il tempo vale quanto il contenuto.