Ora manca solo una solenne riconciliazione tra Aldo Cazzullo e Jannik Sinner. Verso il 2 giugno

Ora che Jannik Sinner ha vinto a Roma davanti a Sergio Mattarella, ora che il presidente della Repubblica gli ha consegnato il trofeo, ora che persino Adriano Panatta ha potuto abbracciare il ragazzo che mezzo secolo dopo ha riportato un italiano a vincere gli Internazionali, si può dire che la riconciliazione nazionale è quasi completa. Quasi. Perché in questo quadro commovente manca ancora un tassello: la pace definitiva tra Aldo Cazzullo e Jannik Sinner. Noi Aldo lo stimiamo, naturalmente. Cazzullo è una specie di ministero della Memoria con delega permanente all’orgoglio nazionale. Ed è proprio per questo che il suo rapporto con Sinner è diventato una questione quasi istituzionale. Il problema è che Cazzullo guarda Sinner e vede un campione a cui manca, secondo lui, il gesto patriottico definitivo. Gli riconosce tutto: talento, disciplina, forza mentale. Ma poi arrivano Montecarlo, la Coppa Davis saltata, le Olimpiadi non giocate, l’invito al Quirinale declinato. In tv ha detto che Sinner è un grandissimo campione, ma avrebbe dimostrato che “dell’Italia non gli importa nulla”. E qui nasce il malinteso. Cazzullo ragiona come un innamorato dell’Italia risorgimentale applicato al tennis contemporaneo. Vorrebbe che Sinner, dopo ogni servizio vincente, salisse su uno scoglio di Quarto, guardasse l’orizzonte e dicesse: “Obbedisco”. Vorrebbe un Sinner garibaldino, un Sinner mazziniano, un Sinner che prima del tie-break consulti il Pantheon dei padri della patria. Ma Sinner, poveretto, ha un altro modo di essere italiano. Non lo declama: lo pratica. Non lo recita: lo rende competitivo. Non lo annuncia con il petto in fuori: lo dimostra trasformando una nazione che per decenni aveva considerato il tennis maschile una raffinata forma di malinconia in una potenza mondiale.