Cosa ci dice il libro di Bini Smaghi sui prossimi dodici mesi dell’Italia

Il libro di Lorenzo Bini Smaghi, Da soli, dovrebbe essere letto dal governo non come un saggio su Trump o sull’America, ma come un manuale di sopravvivenza per i prossimi dodici mesi. La sua tesi, asciutta e scomoda, è questa: gli europei hanno passato anni a scambiare la propria debolezza per prudenza, e ora scoprono che la prudenza, quando il mondo cambia, rischia di diventare irrilevanza. Il punto di partenza è Trump, certo. Ma il punto d’arrivo siamo noi. Trump, scrive Bini Smaghi, non è un incidente destinato a passare. E’ il sintomo di una trasformazione americana più profonda: gli Stati Uniti hanno ormai una priorità strategica dominante, contenere la Cina e conservare il primato tecnologico, industriale, finanziario e militare. Tutto il resto, Europa compresa, viene dopo.

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L’alleanza transatlantica non scompare, ma smette di essere automatica. Diventa una variabile, non una garanzia. E per l’Italia, che spesso ha trasformato l’atlantismo in un modo elegante per non fare i compiti europei, questa è la prima lezione. La seconda riguarda l’economia. Nei prossimi mesi il governo dovrà resistere a una tentazione antica: scambiare la crescita con l’annuncio della crescita, la politica industriale con il protezionismo, la sovranità con il piccolo cabotaggio nazionale. Il libro mostra bene che la forza americana non nasce soltanto dai dazi o dalla deregulation, ma da un ecosistema: mercato dei capitali, tecnologia, dollaro, finanza, capacità di usare la politica economica come strumento geopolitico. Si può criticare Trump quando usa i dazi come clava o la Fed come punching ball, ma non si può ignorare la consapevolezza che negli Stati Uniti è chiarissima e in Europa molto meno: l’economia è potere. Qui il governo italiano avrebbe molto da imparare. Si può parlare quanto si vuole di sovranità, ma se il risparmio europeo viene intermediato dagli americani e le start-up europee si quotano a Wall Street, la sovranità è già stata ceduta. Non a Bruxelles. A Manhattan.