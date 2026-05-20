Il diritto di scegliere, il dovere di proteggere

A: Partiamo da una cosa semplice. Sul fine vita l’Italia non può più permettersi di non decidere. Da anni il Parlamento rinvia, la Corte costituzionale supplisce, i tribunali intervengono caso per caso. Una legge serve a togliere il fine vita dalla clandestinità e riportarlo dentro un percorso pubblico, controllato, verificabile.

B: D’accordo sul fatto che non decidere sia una forma di decisione. Ma su una materia così una legge può chiarire o aprire varchi difficili da richiudere. Il rischio è, partendo da casi estremi, si cambi il modo in cui una società guarda malattia e fragilità. Non basta dire “libertà”: bisogna chiedersi se chi è malato, solo o impaurito sia davvero libero quando chiede di morire.

Testo realizzato con AI

A: Proprio perché la libertà è fragile serve una legge. Senza regole vince chi ha più mezzi e più risorse. La legge non spinge alla morte: stabilisce condizioni rigorose – patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, capacità di decidere, richiesta libera e revocabile. E’ una garanzia.

B: Le garanzie sono fondamentali, ma lo stato che cosa deve garantire prima di tutto? Il diritto a morire o quello a non essere soli? In Italia spesso si parla di fine vita prima di aver garantito davvero cure palliative e assistenza. Se si chiede di morire per mancanza di alternative, non è libertà: è fallimento pubblico.

A: Nessuno nega le cure palliative. Ma usarne l’insufficienza per rinviare tutto significa lasciare persone reali in un limbo. Non possiamo aspettare un sistema perfetto: non arriverà mai. Intanto ci sono sofferenze oggi.

B: C’è però una differenza tra rifiutare cure e farsi aiutare a morire. Nel primo caso lo stato non impone un trattamento. Nel secondo entra attivamente nella morte. E questo cambia il ruolo del medico e della sanità.

A: Il medico non serve solo a prolungare la vita biologica, ma ad alleviare la sofferenza e rispettare la volontà del paziente. Se si può rifiutare una cura salvavita o essere sedati fino alla morte, perché in casi estremi non si può evitare un’agonia prolungata?

B: La parola crudeltà è pericolosa. Lo stato deve stare attento: se diciamo che alcune vite sono una tortura rischiamo di mandare un messaggio devastante a chi vive disabilità o malattie gravi. La dignità non dipende dall’autonomia fisica.

A: Siamo d’accordo. Nessuna vita vale meno. Ma una legge liberale deve dire che solo la persona può giudicare intollerabile la propria condizione, dentro condizioni rigorose. La dignità non è un’etichetta esterna.

B: Però nessuno decide davvero da solo. Un malato può sentirsi un peso, un anziano può percepirsi di troppo. Il rischio è che il diritto a morire diventi un dovere di sparire.

A: E il rischio opposto è che, per evitare questo, lo stato imponga una morale unica. Se una persona è lucida e informata, perché dovrebbe essere sostituita nella sua decisione?

B: Perché lo stato non è solo un notaio delle volontà individuali. Non tutto ciò che si desidera diventa diritto. La risposta alla sofferenza non può essere organizzare la morte, ma organizzare meglio la cura.

A: Ma è una falsa alternativa. Una legge può rafforzare le cure e regolare i casi estremi. Oggi invece abbiamo disuguaglianze, decisioni lasciate ai singoli, tribunali chiamati dopo. Questo non è ordine, è caos.

B: L’ordine però può essere pericoloso se normalizza l’eccezione. Io vorrei una legge strettissima, dentro i limiti della Corte costituzionale, con obiezione di coscienza, verifiche psicologiche serie e accesso reale alle cure palliative prima di ogni scelta.

A: Una legge rigorosa sì, ma non inaccessibile. Se si crea una procedura troppo complessa si trasforma un diritto in un divieto mascherato. Non può essere un labirinto.

B: Resta il rischio che il sistema sanitario diventi più efficiente nel dare la morte che nel dare cure. Sarebbe inaccettabile.

A: Per questo il fine vita deve stare nel pubblico: per garantire controlli, evitare pressioni e disuguaglianze. Il pubblico non deve diventare un ufficio della morte, ma delle garanzie.

B: Il problema è culturale. La legge parlerà a tutti, non solo ai casi estremi. Dirà qualcosa su cosa consideriamo dignità e vita.

A: E dirà anche che la volontà del malato conta. Il paternalismo resta paternalismo, anche se si veste di compassione.

B: E dire a qualcuno “ti aiutiamo a morire” può essere altrettanto pesante. La civiltà si misura anche nella capacità di restare nella sofferenza.

A: Ma qui parliamo di condizioni irreversibili. Nessuna legge può imporre la speranza per decreto.

B: Forse il punto è riconoscere entrambe le paure: quella dell’abbandono e quella dell’accanimento.

A: Una buona legge non celebra la morte né santifica la sofferenza. Protegge la vita ma rispetta la volontà.

B: E dovrebbe evitare slogan e lavorare sui dettagli. Perché lì sta il confine tra libertà e pressione.

A: Tra il non fare nulla e il semplificare la morte c’è la responsabilità.