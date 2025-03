Tutte le balle di Trump nell'ultimo mese, caso per caso

Il tycoon continua a catalizzare l’attenzione mediatica con dichiarazioni spesso controverse. Molte delle sue affermazioni, però, risultano esagerate, inesatte o prive di fondamento, come dimostrato da numerosi fact-checking. Mentre il dibattito politico si infiamma, emerge la necessità di un’analisi critica e basata sui fatti per contrastare la disinformazione e garantire un confronto pubblico trasparente

​Nell’ultimo mese, Donald Trump ha continuato a essere al centro dell’attenzione mediatica, non solo per le sue attività politiche, ma anche per una serie di dichiarazioni che hanno suscitato polemiche e acceso dibattiti. Ecco un’analisi in dieci punti delle principali affermazioni controverse del 45º presidente degli Stati Uniti negli ultimi trenta giorni.

In un recente comizio, Trump ha affermato che l’amministrazione Biden stava convertendo i carri armati dell’esercito in veicoli elettrici, suggerendo che questa politica avrebbe indebolito la capacità militare degli Stati Uniti. Tuttavia, non esistono piani ufficiali per elettrificare i carri armati dell’esercito. Questa dichiarazione sembra essere una distorsione delle iniziative dell’amministrazione per promuovere veicoli elettrici civili, non militari. ​

Durante un’intervista, Trump ha affermato di essere responsabile dell’approvazione del Music Modernization Act del 2018, sostenendo di aver favorito artisti come Taylor Swift. In realtà, la legge è stata approvata con un ampio sostegno bipartisan e firmata da Trump, ma il suo coinvolgimento diretto nella sua elaborazione è stato minimo. Dina LaPolt, un’avvocatessa che ha lavorato alla legge, ha dichiarato che Trump “non ha fatto nulla” per il suo passaggio, se non firmarla. ​

In un comizio a Howell, Michigan, Trump ha accusato la vicepresidente Kamala Harris di aver orchestrato un “violento colpo di stato” per sostituire Joe Biden come candidata democratica. Questa affermazione è priva di fondamento, poiché Biden ha volontariamente rinunciato alla candidatura sotto pressione politica, e la sua sostituzione è avvenuta secondo le regole del Partito Democratico, senza alcuna violenza. ​

Trump ha recentemente affermato che durante la sua amministrazione il costo dell’insulina era stato ridotto a 35 dollari per i beneficiari di Medicare, accusando Biden di prendersi il merito di questa misura. In realtà, la riduzione del prezzo dell’insulina a 35 dollari è stata introdotta dall’amministrazione Biden attraverso l’Inflation Reduction Act del 2022. Trump aveva proposto una misura simile, ma non era mai stata implementata. ​

Durante un’intervista con Elon Musk su X Spaces, Trump ha affermato che la sua conversazione aveva raggiunto un miliardo di ascoltatori. Tuttavia, le stime realistiche indicano che l’audience era composta da poco più di un milione di persone. Questa esagerazione rientra in una serie di affermazioni gonfiate riguardanti la sua popolarità e la portata del suo messaggio. ​

In un recente discorso, Trump ha affermato che gli Stati Uniti stavano pagando benefici della Social Security a milioni di persone ultracentenarie, suggerendo una vasta frode nel sistema. Tuttavia, queste affermazioni derivano da dati obsoleti e da problemi nei registri, non da pagamenti effettivi a persone inesistenti. Non ci sono prove che milioni di ultracentenari stiano ricevendo indebitamente benefici. ​

Trump ha dichiarato che, sotto la sua amministrazione, l’esercito statunitense ha avuto il miglior mese di reclutamento degli ultimi 15 anni nel gennaio 2025. Tuttavia, i dati mostrano che l’aumento del reclutamento è iniziato prima della sua amministrazione, grazie a programmi come il Future Soldier Prep Course, lanciato nell’agosto 2022. ​

Durante un’intervista, Trump ha affermato che le scuole stanno segretamente inviando bambini a sottoporsi a interventi chirurgici per il cambio di sesso senza il consenso dei genitori. Questa affermazione è falsa e non supportata da alcuna evidenza. Le scuole non hanno l’autorità né la capacità di organizzare tali procedure senza il coinvolgimento delle famiglie e dei professionisti medici. ​

In un recente comizio, Trump ha affermato che gli stati democratici stanno approvando leggi che permettono l’esecuzione di bambini dopo la nascita. Questa dichiarazione è completamente falsa. Nessuno stato negli Stati Uniti ha leggi che permettono l’uccisione di neonati, e tali affermazioni sono state ripetutamente smentite da fact-checker indipendenti. ​

Infine, Trump ha affermato che tutti gli studiosi legali, indipendentemente dall’orientamento politico, volevano l’abolizione della sentenza Roe v. Wade. Questa affermazione è inaccurata. Molti giuristi e una significativa parte dell’opinione pubblica si sono opposti alla sua revoca, come dimostrato da numerosi sondaggi e dichiarazioni pubbliche. ​

In conclusione, le recenti dichiarazioni di Donald Trump evidenziano una tendenza a diffondere informazioni inesatte o fuorvianti su una vasta gamma di argomenti. È fondamentale per il pubblico e i media mantenere un approccio critico e basato sui fatti quando si valutano tali affermazioni, al fine di garantire un dibattito pubblico informato e trasparente.