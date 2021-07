Diane Arbus, Lee Miller e le altre: cambiare il mondo una fotografia alla volta

In un autoscatto Diane Arbus si è fotografata con la figlia di pochi mesi, Doon. Siamo nel 1945. Era una giovane madre di 22 anni, molto innamorata del marito Allan, che aveva conosciuto quando era solo tredicenne e che faceva il fotografo di moda e per la pubblicità, nonché l’attore. Un tipo pieno di glamour insomma. Non sapevo che la Arbus fosse anche madre. Ebbe un’altra figlia, nove anni dopo, Amy. E’ stata una sorpresa. Chissà perché, guardando le sue foto, quelle sue foto tremende che parlano della parte malformata dell’animo umano, prima che di corpi sempre eccessivi (troppo grassi, troppo magri, troppo sgraziati…) lo avevo escluso. Lo scopro leggendo il bel libro di Elisabetta Rasy Le indiscrete. Storie di cinque donne che hanno cambiato l’immagine del mondo (Mondadori 340 pagine, 20 euro) dedicato oltre alla Arbus alle fotografe Tina Modotti, Dorothea Lange, Lee Miller, Francesca Goodman.

