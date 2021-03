Non è il momento di avere mal di pancia, siamo nel 2021

Te lo dico per l’ultima volta, non farmi telefonare dalla scuola perché non ti senti bene e vuoi che qualcuno, cioè io, venga a prenderti. Non è il momento delle indisposizioni. Non siamo nel 2019.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni