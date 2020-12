La logica del mezzobusto nei colloqui con i professori

All'uscita di scuola le madri sono più vaporose del solito, gli occhi più truccati, con nuove pettinature, e i padri hanno dei ciuffi che prima non avevano, uno in particolare ha un nuovo tupè ramatissimo, ma in generale tutta la parte superiore del corpo è più curata, non vedo più le giacche di pile con la cerniera dello scorso novembre, non vedo le gobbe, perfino le pance sono più contenute, che cosa diavolo sta succedendo? Si sono tutti fidanzati tra loro? Penso che, se è così, a me nessuno ha chiesto niente, certo sono sollevata ma anche un po’ dispiaciuta. Un conto è dire no, un conto è non essere proprio presa in considerazione

All’uscita di scuola le madri e i padri mi sembrano esteticamente diversi, ma non oso alzare gli occhi per paura di incrociare gli sguardi, perché non ho fatto ancora l’iscrizione alla biblioteca online, non ho un’opinione sulla prof. di scienze, non ho fatto nessuna costruttiva proposta dall’inizio delle scuole medie. Loro sono gentili lo stesso, ma io sento che hanno scoperto la vera me, cioè niente di buono. Mi sento in colpa. Anzi mi sento in colpa di non sentirmi per niente in colpa. Comunque per questo motivo tengo gli occhi fissi a terra su un tombino. Ma è troppo evidente, se ne è accorto anche il tombino: le madri sono più vaporose del solito, gli occhi più truccati, con nuove pettinature, e i padri hanno dei ciuffi che prima non avevano, uno in particolare ha un nuovo tupè ramatissimo, ma in generale tutta la parte superiore del corpo è più curata, non vedo più le giacche di pile con la cerniera dello scorso novembre, non vedo le gobbe, perfino le pance sono più contenute, che cosa diavolo sta succedendo? Si sono tutti fidanzati tra loro? Penso che, se è così, a me nessuno ha chiesto niente, certo sono sollevata ma anche un po’ dispiaciuta. Un conto è dire no, un conto è non essere proprio presa in considerazione.

