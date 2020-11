Mai più senza i miei gatti, nemmeno se fossero contagiosi. È peggio la solitudine 

Cara Annalena, anche io ho due gatti e non so come potrei vivere senza, soprattutto adesso che mi sembra di avere così poco, adesso che sono sempre sola a casa e non esco mai e la spesa me la porta una vicina gentile e me la lascia davanti alla porta, poi suona il campanello e se ne va prima che io le apra. Lo fa per me, che ho 75 anni e qualche acciacco anche se non grave. Io avrei voglia di fare due chiacchiere, anche a distanza con la mascherina, ma lei ha già chiuso l’ascensore. Allora parlo con i gatti, e con qualche amica al telefono, due di loro hanno il Covid, però basso ora, e parlo con mia figlia in videochiamata dall’altra parte dell’Italia.

Pubblicità

Pubblicità