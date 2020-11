Vitamine e integratori contro il Covid, e non mi resta più tempo per vivere

L’ultima cosa che faccio la sera, prima di andare a dormire, è sciogliere un cucchiaino di magnesio in mezzo bicchiere di acqua calda. Bevo questo mezzo bicchiere d’acqua calda e magnesio in cucina e penso: ho fatto il mio dovere. Poi spengo la luce della cucina così anche i pesci possono addormentarsi, e scappo via perché non li voglio vedere quando dormono, hanno gli occhi sempre aperti e galleggiano e mi fanno paura. In realtà vorrei dare il magnesio in polvere anche a loro, lasciarne cadere un po’ nell’acquario. Certi pesci sono pieni di magnesio, dicono sempre tutti, quindi forse i pesci sarebbero soddisfatti e anzi penserebbero: era ora che ci restituissi il magnesio. Ma non so se si può, anche perché tutti dicono anche che i pesci se mangiano troppo esplodono, lo dicono con grande sicurezza, dicono che i pesci esplodono continuamente, ogni giorno esplodono decine di pesci di bambini che gli danno troppo da mangiare, e allora io ho paura anche di questo, che un pesce esploda a causa del mio magnesio. Lo so che il magnesio va preso la mattina a digiuno, ma io lo prendo anche la sera, perché mi sono convinta che dormire con il magnesio in periodi di emergenza mi renda più intelligente e più forte, e pronta ad affrontare tutte le fatiche che verranno. Poi la mattina mi sveglio, o comunque anche se non mi sveglio mi alzo, e torno in cucina, dove non capisco se i pesci dormono o sono svegli e in realtà non lo voglio capire, e prendo altro magnesio, quello della mattina che mi serve ad avere la forza. La forza per che cosa?

