La delazione. Chi ti ha dato quella gomma?

Vasilij Grossman l'aveva già visto. Denunciare i cattivi per sentirsi fra i buoni. I vecchi tempi in cui per una spiata si finiva dentro un cassonetto

Devi dirmi chi ti ha dato quella gomma, è per il tuo bene, lo sai che non potete prestarvi le cose in classe, c’è il Covid. E quella matita per terra di chi è? E chi sa dirmi chi ha appena starnutito? Sei stato tu, Giacomo? Se hai visto qualcosa devi dirlo, devi fare il bravo bambino. Dovete essere bravi, dovete dire la verità. Se vedete un compagno che si toglie la mascherina venite a dircelo, noi dobbiamo saperlo perché dobbiamo proteggervi. Giacomo non ha starnutito, ma gli dispiace dire che è stato Matteo e resta in silenzio perché non vuole perdere il suo vicino di banco. E perché non vuole fare la spia, ma è in quinta elementare e la maestra gli sta spiegando che fare la spia è giusto. Che bisogna sempre dire la verità, ma anche di più: bisogna denunciarla, la verità.

