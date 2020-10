Il diavolo si è nascosto in una chat e ha ucciso un bambino

Il suicidio di un undicenne a Napoli e lo sgomento. Chi è questo uomo con il cappuccio nero? Il diavolo può spuntare dentro un videogioco? Una lettera

Cara Annalena,

ho necessità di sfogarmi perché sono molto impaurita e non capisco più niente di tutto quello che leggo in queste ore. Chi è questo uomo con il cappuccio nero? E’ successo davvero? Un bambino di undici anni si è suicidato perché doveva seguire quest’uomo dei videogiochi? Io sono una nonna di nipotine meravigliose che vivono lontano da me e adesso che c’è il Coronavirus ci vediamo ancora meno, io lo so che usano molto i telefoni, la playstation, come tutti credo, non posso disturbare i genitori con queste preoccupazioni, ma mi chiedo: che cosa sta succedendo? Un bambino si getta dall’undicesimo piano di notte perché qualcuno glielo ha ordinato su una chat, perché è stato plagiato, ma aveva fratelli e genitori amorevoli e ha chiesto scusa con un messaggio e si è buttato. Il diavolo può spuntare dentro un videogioco? Ma chi è che può fare una cosa del genere? Dimmi che non è vero e che mi sono sbagliata.

Anna Ricotti

Gentile Anna, vorrei tanto che fosse una di quelle notizie inventate dagli scemi. Non lo è.