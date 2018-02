Le mogli nel pallone e le ombre di Spalletti

Le mogli sono importanti nella carriera di un uomo. Possono contribuire a renderla leggendaria come a complicarla in pochi istanti. C’è qualcosa che unisce il mitico capitano De Falco al centrocampista della Juventus Marchisio. E questo qualcosa sono proprio le mogli. Quella del bianconero, ha denunciato poeticamente Allegri di avere troppi pregiudizi nei confronti del marito, quella di De Falco di essere un violento. La prima ha forse un pizzico di ragione, la seconda non si sa. Marchisio, non smentendo, ha confermato. Il capitano, spiegando, si è autorilanciato: “Risalgo a bordo ca…”.