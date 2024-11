La Prima della Scala e le identità fatali

Arriva alla sua quarta edizione la “Prima della Prima”, ormai tradizionale appuntamento della sera del 6 dicembre, per anticipare e spiegare i segreti dei costumi e della scenografia della Prima che si terrà il giorno successivo

Se Regione Lombardia sostiene le piccole manifatture di eccellenza con il progetto Artigiani 4.0, un percorso di accelerazione sviluppato con Cà Foscari per adeguare realtà di tradizione centenaria alle richieste del mercato di oggi, il Teatro alla Scala, con il Foglio della Moda e la partnership di Bellavista, rafforza il percepito diffuso attorno alla ricchezza manuale e culturale dei mestieri del teatro promuovendo, per il quarto anno consecutivo, la “Prima della Prima”, ormai tradizionale appuntamento la sera del 6 dicembre, per anticipare e spiegare i segreti dei costumi e della scenografia della Prima che si terrà il giorno successivo.

Sul valore, le convenzioni e le costrizioni dell’identità sociale, cuore del dramma di Angel de Saavedra da cui è tratta la “Forza del destino”, che inaugura la nuova stagione dopo un quarto di secolo di assenza con la regia di Leo Muscato e la direzione di Riccardo Chailly, dialogheranno la costumista Silvia Aymonino, la scenografa Francesca Parolini, l’architetta Valentina Moretti, vicepresidente di Holding Terra Moretti, e la curatrice del Foglio della Moda Fabiana Giacomotti, moderate dal direttore della comunicazione del Teatro, Paolo Besana. Al Ridotto Toscanini, dove l’appuntamento e il successivo brindisi si tengono, ci sono solo centocinquanta posti disponibili, e al quarto anno dal debutto del progetto sono già praticamente esauriti. Però, si può ancora cercare di iscriversi: [email protected].