Nuovo stadio, un disastro quasi evitato (forse)

Il 10 luglio 2019 Milan e Inter consegnarono al sindaco Beppe Sala lo studio di fattibilità del nuovo stadio, da costruire nella zona dei parcheggi accanto al Meazza, previa la sua demolizione. Il 23 ottobre 2024 un incontro a Roma tra ministri della Cultura e dello Sport, sindaco di Milano, Sovrintendenza e vertici delle società ha (quasi) raggiunto l’accordo per costruire in quel sito il nuovo stadio, con annesso progetti edilizi e funzionali esterni e mantenimento di un moncherino “rifunzionalizzato” del secondo anello del vecchio stadio. Più di cinque anni buttati nel nulla per tornare al primo progetto: evidentemente non era così sballato. Ma a remare contro, in uno clima di depressione suicidarla di una città spaventata dalle novità, si erano messi in tanti: un’amministrazione indecisa e pavida, una politica (di maggioranza) sintonizzata sui diktat Nimby, i Verdi e in difesa parolaia di un verde in realtà inesistente – dacché tanto il primo progetto che le ipotesi successive prospettano il raddoppio del verde attuale – le associazioni di anonimi cittadini, un milieu di interessi del No poco comprensibili e il demi monde della bella gente che il piazzale di San Siro in un giorno feriale non lo ha mai visto. Infine piccoli lobbismi politici come quelli incarnati dall’ex migliorista Luigi Corbani, diventato per Barbacetto “un sindaco-ombra” di Milano (chi lo ha votato?), portavoce del Comitato SìMeazza che ora ingiunge a Sala: “Vorremmo avere notizia di una lettera, di un atto, di un documento ufficiale o ufficioso con cui il sindaco di Milano ha chiesto alla Agenzia delle Entrate una valutazione di San Siro e delle aree circostanti”. Fingendo o non sapendo proprio che quelle cifre, Sala dixit, “saranno rese note una volta che l’Agenzia delle Entrate avrà completato la perizia richiesta dal Comune”, entro dicembre. La macchina dei comitati si è rimessa in moto, ma forse stavolta l’allineamento dei pianeti eviterà il disastro. Dopo cinque anni colpevolmente buttati.