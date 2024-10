UniCredit lancia borse di studio per gli STEM in Lombardia e Campania

Il progetto "Uni.ON" offre 70 borse da 5.000 euro l’anno per sostenere giovani con basso reddito nell'accesso alle università scientifiche, contrastando il fenomeno dei "Lost Einstein"

Si chiama “Uni.ON - Accendi il tuo futuro”. E’ promossa da UniCredit Foundation in collaborazione con la Fondazione don Gino Rigoldi. Scopo: sostenere studenti e studentesse in difficoltà socio-economica che vogliono accedere all’università nelle discipline STEM. L’idea è contrastare il fenomeno dei cosiddetti “Lost Einstein”. Questa prima edizione delle borse di studio, con un investimento da parte di UniCredit Foundation di un milione e mezzo di euro, è rivolta a candidati del quinto anno di scuola superiore di Lombardia e Campania con un ISEE 2024 inferiore o uguale a €22.000 euro e una votazione media al termine del terzo e quarto anno di almeno 7/10. I 70 beneficiari (35 per regione) riceveranno una borsa di studio di €5.000 euro all’anno per i primi tre anni. Per la regione Campania il progetto si avvale del supporto dell’Impresa sociale Le Nuvole. Il bando è aperto fino al 15 novembre 2024. Il premio prevede anche l’ammissione di 200 studenti (100 per regione) alla Winter School, un percorso di preparazione e accompagnamento ai test di ingresso all’università, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e la Federico II di Napoli.



Per info www.union-borsedistudio.it